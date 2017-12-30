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Двум компаниям в Тайшете грозит приостановление или крупные штрафы
Бизнес, 30.12.2017 10:12
Они нарушили законодательство о защите окружающей среды и экологическом благополучии населения
В декабре Тайшетская транспортная прокуратура проверила ООО «Барс» и ООО «ИрКит», которые ведут внешнеэкономическую деятельность по экспорту леса и пиломатериалов.
Установлено, что при приёме и погрузке леса в железнодорожные вагоны образуются отходы - опилки, порубочные остатки, кора, щепа и так далее. Но они в установленном порядке не утилизируются.
- Это нарушает законодательство о защите окружающей среды, экологическом благополучии населения, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На директора ООО «Барс» и представителя ООО «ИрКит» возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Восточно-Сибирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте.
В случае признания вины за компаниями, на них могут наложить штраф от 100 до 250 тысяч рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.
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