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«Бурятзолото» не признало несчастный случай на производстве
Бизнес, 29.12.2017 13:55
Компания судилась из-за травмы, полученной машинистом при падении, пытаясь признать её не производственной
«Бурятзолото» обратилось в Железнодорожный районный суд с иском о незаконности и отмене предписание Государственной инспекции труда в Бурятии о несчастном случае на производстве.
Согласно решению суда, 19 февраля этого года машинист погрузочно-доставочной машины 6 разряда подземного участка № 3 рудника «Холбинский», работая в ночную смену, упал и ударился головой об лёд.
Он сообщил об этом мастеру и обратился в медицинскую амбулаторию к врачу с жалобами на головную боль. Врач решил направить больного в районную больницу, куда его госпитализировали и лечили до 28 февраля.
Для получения более детального диагноза мужчину досрочно выписали и в сопровождении представителя рудника «Холбинский» и доставили в Улан-Удэ в БСМП. Там травм у больного не выявили. По словам мужчины, только поставили укол, а обследование не проводили. Потом его отвезли на вокзал, он вернулся в Читу, где прошел МРТ и в Краснокаменке находился на лечении у врача-невролога.
По информации ФСС о несчастном случае госинспекция труда провела внеплановую проверку «Бурятзолота». Инспектор труда, проверив обстоятельства, пришёл к заключению, что несчастный случай подлежит квалификации как связанный с производством.
Представитель компании в суде заявил, что районная больница диагноз поставила только на основании жалоб потерпевшего, БСМП не подтвердила наличие травмы. Более того, сам факт падения мужчины при исполнении трудовых обязанностей и получения травмы не подтверждён. Опрошенные работники не подтвердили показания больного.
Но суд согласился с позицией государственного инспектора труда о том, что работодатель должен был руководствоваться медицинским заключением районной больницы, которое содержит достоверные сведения о наличии телесных повреждений.
Исковое ПАО «Бурятзолото» оставили без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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