Лучшие фермерские хозяйства назвали в Бурятии

В результате ЧС в 2017 году в республике погибло сельхозкультур на общей площади 49,3 тыс. га. Однако в целом результаты оказались неплохие, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.Объём валового сбора зерновых составил 40 тысяч тонн, что на 17,7 % выше уровня показателей прошлого года.- Говоря о сельхозтоваропроизводителях стоит рассказать и о работе скотоводов. Объем производимого мяса в 2017 году увеличится предварительно по сравнению с прошлым годом на 102 %. Поголовье крупнорогатого скота и овец также растёт, - отмечают в министерстве.По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия составлены списки по направлениям, топ 10 лидирующих сельхозтоваропроизводителей Бурятии по итогам 2017 года.СписокНапомним, Бурятия в этом году вошла в список 18 регионов России, которым направили денежную компенсацию от ущерба из-за чрезвычайной ситуации. Выделенная сумма составила 97,5 млн рублей.СписокНа территории республики разводят различные породы мясного крупнорогатого скота, такие как казахская белоголовая, калмыцкая, герефорд. Завезено поголовье скота абердин-ангуской породы которое проходит акклиматизацию.Также помимо этого представлены породы овец тонкорунной и грубошерстной пород, таких как бурятский тип забайкальской тонкорунной породы, овцы породы буббэй, бурятская полугрубошерстная, монгольская и эдельбаевская.СписокВсего по итогам 2017 года на развитие агропромышленного комплекса Бурятии было выделено 1,3 миллиарда рублей.