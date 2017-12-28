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Лучшие фермерские хозяйства назвали в Бурятии
Бизнес, 28.12.2017 18:01 Фото:
2017 год прошёл для сельхозтоваропроизводителей Бурятии довольно нелегко
В результате ЧС в 2017 году в республике погибло сельхозкультур на общей площади 49,3 тыс. га. Однако в целом результаты оказались неплохие, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
Объём валового сбора зерновых составил 40 тысяч тонн, что на 17,7 % выше уровня показателей прошлого года.
- Говоря о сельхозтоваропроизводителях стоит рассказать и о работе скотоводов. Объем производимого мяса в 2017 году увеличится предварительно по сравнению с прошлым годом на 102 %. Поголовье крупнорогатого скота и овец также растёт, - отмечают в министерстве.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия составлены списки по направлениям, топ 10 лидирующих сельхозтоваропроизводителей Бурятии по итогам 2017 года.
Список 10 первенствующих хозяйств по итогам уборки урожая:
Напомним, Бурятия в этом году вошла в список 18 регионов России, которым направили денежную компенсацию от ущерба из-за чрезвычайной ситуации. Выделенная сумма составила 97,5 млн рублей.
Список 10 лидирующих хозяйств по количеству крупнорогатого скота:
На территории республики разводят различные породы мясного крупнорогатого скота, такие как казахская белоголовая, калмыцкая, герефорд. Завезено поголовье скота абердин-ангуской породы которое проходит акклиматизацию.
Также помимо этого представлены породы овец тонкорунной и грубошерстной пород, таких как бурятский тип забайкальской тонкорунной породы, овцы породы буббэй, бурятская полугрубошерстная, монгольская и эдельбаевская.
Список 10 лидирующих хозяйств по количеству овец:
Всего по итогам 2017 года на развитие агропромышленного комплекса Бурятии было выделено 1,3 миллиарда рублей.
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