Бесплатные звонки с «Ростелекомом» по всей России

Оператор предлагает мобильную связь для бизнеса Бурятии на эксклюзивных условиях



- В ноябре прошлого года мы вышли на рынок сотовой связи Бурятии. С этого момента предприятия и организации могут подключить у нас любую услугу: интернет, телефонию, интерактивное телевидение и мобильную связь, - говорит заместитель директора по корпоративному и государственному сегментам Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Лариса Макшанова. - Наши абоненты разговаривают бесплатно «внутри сети». «0 рублей» стоят звонки со стационарного телефона «Ростелекома» на сотовый нашей компании и обратно по всей России. То есть, можно при любом тарифном плане совершенно бесплатно позвонить в любой город России с сотового на обычный проводной телефон и наоборот.



Компания предлагает предпринимателям и госорганизациям республики различные пакетные решения с абонентской платой и без нее: комбинации различных услуг, например, интернет по оптоволокну и мобильную связь. Для крупных клиентов при долгосрочных договорных отношениях оператор предоставляет индивидуальные условия абонентской платы. Оборудование для мобильного интернета можно приобрести всего за 1 рубль. Также «Ростелеком» разрабатывает индивидуальные тарифные планы, исходя из потребностей самих клиентов.



Одной из первых данной услугой воспользовалась крупная сеть АЗС в Улан-Удэ: её точки «разбросаны» не только по всему городу, но и в пригороде. Сотрудникам предприятия требовалась голосовая связь и качественный интернет. Стандартная линейка тарифов не устраивала клиента, поэтому для них был рассчитан специальный тарифный план исходя из реальных потребностей с оптимальным количеством минут и интернет-трафика.



Индивидуальные тарифные планы разрабатываются не только для коммерческих организаций, но и для государственных предприятий, в том числе и при проведении тендеров и госзакупок. В настоящее время среди клиентов «Ростелекома» в Бурятии ГИМС МЧС, администрация Улан-Удэ, Избирком Бурятии, курорты «Аршан» и «Горячинск», Центр восточной медицины, МУП «Онохой», детские школы искусств, а также крупные торговые компании - «Абсолют», «Барис».



Также компания разработала специальные опции для определённых направлений звонков, например, в Монголию, Китай, Узбекистан. Теперь клиенты могут значительно сэкономить на звонках в эти страны. Также можно воспользоваться различными роуминговыми предложениями при поездках по России и в другие страны.



Большим спросом пользуется новая услуга компании - видеонаблюдение, которая предоставляется через проводной и мобильный интернет. «Ростелеком» предоставляет специальные камеры, работающие с помощью сим-карт. Услугу оценили владельцы частных домов, ТСЖ, владельцы отдалённых складов. Для пользования услугой есть мобильное приложение, с помощью которого можно просматривать видео в режиме онлайн, а так же в записи, сохранённой на удаленных серверах. Камеру можно запрограммировать и она будет реагировать на движение, звук, открытие двери, ворот, пересечение территории. В случае происшествия клиент оповещается по СМС или электронной почте.



В планах компании предложение по технологии межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine или M2M). И применимо оно для кассовой техники, банковских терминалов, тепло и водосчётчиков.



- Приглашаем предпринимателей и организации посетить улан-удэнский офис продаж и обслуживания корпоративных клиентов по ул. Сахьяновой, 1, - говорит Лариса Макшанова. - Наши специалисты всегда готовы ответить на интересующие вас вопросы, дать консультацию.







