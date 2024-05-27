Малыш надышался дымом и еле стоял на ногах
Специалисты Авиалесоохраны Бурятии спасли косулю, борясь с лесным пожаром.
Как сообщили в пресс-службе Забайкальской базы авиационной охраны лесов, лесной пожар возник вчера, 26 мая, вблизи Улан-Удэ.
- Мы отрабатывали кромку пожара, как вдруг услышали громкий писк, обернулись, а там стоит косулёнок в окружении огня. Осмотрелись, мамы вокруг не оказалось. Малыш был очень напуган, еле стоял на ногах, видимо, надышался дымом. Подошли к нему, и он даже не шелохнулся, быстро вынесли его из дымящегося очага на табор и напоили водой. Думали, что сразу убежит, но он успокоился и даже дал себя погладить. До вечера ждали, что за ним придёт мама, но та так и не появилась, и даже присутствия не было. Оставить кроху на пожаре мы не могли, он бы погиб, - рассказал один из специалистов.
Сотрудники обратились за помощью в Этнографический музей народов Забайкалья. Специалисты музея прибыли на место и забрали детёныша.
Тушение лесного пожара продолжается. С огнём сражаются 36 специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
В Бурятии во время лесного пожара спасли детёныша косули
Происшествия, Фото:
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