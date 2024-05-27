В Бурятии задержали охотников, не имеющих разрешений

Несостоявшимся браконьерам грозит штраф
В общедоступных охотничьих угодьях в Курумканском районе государственный инспектор Бурприроднадзора Денис во время рейда задержал трёх нарушителей. Они находились на территории охотугодий с заряженным оружием «Вепрь», «Сайга», несмотря на отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов .
На нарушителей составили административные протоколы по статье 8.37 КоАП РФ. Материалы дел переданы в Курумканский суд.
По статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере до четырёх тысяч рублей или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от 20 до 35 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.
В Бурприроднадзоре напомнили, что сейчас в лесах идёт режим тишины. По срокам только действует охота на медведя до 10 июня.
Про доступ в лес для охоты сообщат дополнительно.
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Происшествия, Фото:
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