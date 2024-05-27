Он незаконно ловил рыбу на Байкале
Житель Прибайкальского района предстал перед судом за незаконную добычу омуля. Против него возбудили уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса РФ.
Как выяснилось, сельчанин ловил рыбу на Байкале во время нереста с помощью сети. Её изъяли, как и саму добычу. Браконьеру дали два года лишения свободы, рассказали на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.
Житель Бурятии получил два года за омуль
Происшествия, Фото:
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