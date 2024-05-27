В Бурятии сельчанин избил жену и поджёг баню

Тушить её пришлось местным жителям



Всё произошло в тункинском селе Шимки. Местный житель поджёг баню, избив перед этим свою жену, сообщает «Тунка-инфо.24/7».



Возгорание потушили местные жители ещё до приезда пожарных. Огонь повредил внешнюю стену постройки на площади в 6 квадратных метров. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.



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