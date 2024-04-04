В Иркутской области стая бродячих собак напала на школьника

Возбуждено уголовное дело о халатности



В городе Тайшет стая бродячих собак едва не растерзала мальчика; ребёнка спас мужчина, проезжавший мимо.



«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что 2 апреля 2024 года в Тайшете на улице Транспортной на школьника напала стая бродячих собак. Прогнал животных мимо проезжающий водитель, ребёнок не пострадал», - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч.1 ст. 293 УК РФ). Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников администрации и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.



Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура.



