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В Иркутской области стая бродячих собак напала на школьника

В Иркутской области стая бродячих собак напала на школьника
Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело о халатности

В городе Тайшет стая бродячих собак едва не растерзала мальчика; ребёнка спас мужчина, проезжавший мимо.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что 2 апреля 2024 года в Тайшете на улице Транспортной на школьника напала стая бродячих собак. Прогнал животных мимо проезжающий водитель, ребёнок не пострадал», - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч.1 ст. 293 УК РФ). Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников администрации и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура.

собаки

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