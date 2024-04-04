Возбуждено уголовное дело о халатности
В городе Тайшет стая бродячих собак едва не растерзала мальчика; ребёнка спас мужчина, проезжавший мимо.
«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что 2 апреля 2024 года в Тайшете на улице Транспортной на школьника напала стая бродячих собак. Прогнал животных мимо проезжающий водитель, ребёнок не пострадал», - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч.1 ст. 293 УК РФ). Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников администрации и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура.
В Иркутской области стая бродячих собак напала на школьника
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