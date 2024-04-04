Улан-удэнцу вынесли приговор за сожжение заживо должника

На потерпевшего напали четверо мужчин
Верховный суд Бурятии вынес обвинительный приговор в отношении четырёх мужчин, один из которых заживо сжёг жителя Улан-Удэ.
Страшная расправа произошла осенью 2022 года. 54-летний улан-удэнец решил силой выбить долг с соседа. В качестве исполнителей преступления он привлёк своего родственника и двух его знакомых, пообещав отдать им половину суммы.
Нападение произошло в сентябре. Все четверо, изрядно выпив, пришли к дому жертвы. Он как раз в это время открывал двери гаража, и нападавшие ворвались внутрь.
Далее, следуя договорённости, они стали угрожать потерпевшему и требуя сумму в разы больше долга. Одному из них также приглянулись бензопила и заточной станок, и он забрал их себе, вынеся на улицу. После этого угрозы усилились – на этот жертве пригрозили, что сейчас на кону стоит его здоровье.
Однако мужчина отказывался выполнять их требования, что крайне разозлило одного из нападавших. Он решил расправиться с жертвой, несмотря на то, что это не входило в их планы.
Убийца схватил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, вылил её на голову и тело и чиркнул зажигалкой. Одежда на мужчине мгновенно вспыхнула, и он получил страшные ожоги.
Потерпевшего доставили в больницу, где он через восемь дней скончался. Смерть наступила от термических ожогов головы, шеи, грудной клетки, обеих рук и верхних дыхательных путей.
Приговором Верховного суда Бурятии организатор нападения признан виновным в самоуправстве, совершённом с применением насилия. Ему назначено 4 года в колонии-поселении.
Двое других признаны виновными в разбое и самоуправстве. Одного приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима, второго – к 3 годам 10 дням колонии общего режима.
Последнего признали виновным в убийстве с особой жестокостью, а также в разбое. Ему назначили 19 лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Верховный суд Бурятии приговорил жителя республики, заживо сжегшего бывшую сожительницу и её отца, к 22 годам колонии строгого режима.
Улан-удэнцу вынесли приговор за сожжение заживо должника
Происшествия, Фото:
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