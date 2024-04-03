Житель Иркутска получил ожоги, пытаясь потушить «Ауди»





Два человека получили травмы на пожарах 2 апреля в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального МЧС.В 07:38 загорелся шлакоблочный гараж на улице Ипподромная в Иркутске. На момент прибытия пожарных горел гараж с автомобилем «Ауди 80», была угроза перехода огня на соседние строения.Во дворе находился 40-летний мужчина. Он получил ожог грудной клетки при попытке самостоятельного тушения пожара. Мужчину осмотрели врачи скорой, от госпитализации он отказался.По предварительным данным, в отсутствие электроэнергии собственник гаража применил бензогенератор - пожар начался с него.В 23:06 очевидцы сообщили о пожаре в пятиэтажке в посёлке Белореченский Усольского района. До прибытия пожарных эвакуировались 17 взрослых и четыре ребёнка.Возгорание произошло из-за короткого замыкания в кухне однокомнатной квартиры на третьем этаже. Пожарные нашли на полу 47-летнего пенсионера. Он получил термический ожог, ожог дыхательных путей и отравление угарным газом. Пожилого мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.