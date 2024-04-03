03 апреля

02 апреля

Популярное

Житель Иркутска получил ожоги, пытаясь потушить «Ауди»

Житель Иркутска получил ожоги, пытаясь потушить «Ауди»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
От госпитализации он отказался

Два человека получили травмы на пожарах 2 апреля в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В 07:38 загорелся шлакоблочный гараж на улице Ипподромная в Иркутске. На момент прибытия пожарных горел гараж с автомобилем «Ауди 80», была угроза перехода огня на соседние строения.

Во дворе находился 40-летний мужчина. Он получил ожог грудной клетки при попытке самостоятельного тушения пожара. Мужчину осмотрели врачи скорой, от госпитализации он отказался.

По предварительным данным, в отсутствие электроэнергии собственник гаража применил бензогенератор - пожар начался с него.

В 23:06 очевидцы сообщили о пожаре в пятиэтажке в посёлке Белореченский Усольского района. До прибытия пожарных эвакуировались 17 взрослых и четыре ребёнка.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания в кухне однокомнатной квартиры на третьем этаже. Пожарные нашли на полу 47-летнего пенсионера. Он получил термический ожог, ожог дыхательных путей и отравление угарным газом. Пожилого мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.



пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии поджигателю дали 22 года за гибель двух человек
В Бурятии поджигателю дали 22 года за гибель двух человек
Происшествия, 03.04.2024
Погибли бывшая сожительница мужчины и её отец-инвалид
Читинец перевёл мошенникам более 7 миллионов рублей
Читинец перевёл мошенникам более 7 миллионов рублей
Происшествия, 03.04.2024
Ему внушили, что на него пытаются оформить кредит
Житель Бурятии сжёг заживо мужчину из-за спора о службе
Житель Бурятии сжёг заживо мужчину из-за спора о службе
Происшествия, 03.04.2024
Жестокое убийство произошло «по пьяной лавочке»
В Улан-Удэ более 2500 человек разом остались без света из-за нерадивых рабочих
В Улан-Удэ более 2500 человек разом остались без света из-за нерадивых рабочих
Происшествия, 03.04.2024
Электроэнергия исчезла в жилых домах, школе и садиках

В Улан-Удэ на видео попало эпичное ДТП с «перевёртышем»
В Улан-Удэ на видео попало эпичное ДТП с «перевёртышем»
Происшествия, 03.04.2024
Авария произошла на улице Ботаническая
Житель Забайкалья украл почти тонну металлических изделий
Житель Забайкалья украл почти тонну металлических изделий
Происшествия, 03.04.2024
Украденное он сбывал в пункты приёма металла
Одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым
Одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым
Происшествия, 03.04.2024
А ещё четырёх человек найти пока не удалось

В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 03.04.2024
Возгорание ликвидировали оперативно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^