Одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым





Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в марте. Всего за первый зимний месяц они получили 76 заявок на поиск пропавших людей по всей республике. В феврале было на 14 меньше – 62.Большинство исчезнувших – 61 – в итоге обнаружили живыми. Один погиб. Четверых всё ещё ищут. Десять заявок пока не подтверждены.- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии.