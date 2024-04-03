Одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым

А ещё четырёх человек найти пока не удалось
Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в марте. Всего за первый зимний месяц они получили 76 заявок на поиск пропавших людей по всей республике. В феврале было на 14 меньше – 62.
Большинство исчезнувших – 61 – в итоге обнаружили живыми. Один погиб. Четверых всё ещё ищут. Десять заявок пока не подтверждены.
- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии.
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А ещё четырёх человек найти пока не удалось
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