В Иркутской области водитель фуры погиб из-за неисправных тормозов

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Большегруз перевернулся и врезался в гаражный бокс



30 марта около 19 часов в Шелеховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. На автодороге Смоленщина – Веденщина - Чистые ключи фура Volvo перевернулась, а затем врезалась в гараж.



- Предварительно установлено, что водитель большегруза Вольво, двигаясь со стороны города Слюдянка, в районе посёлка Чистые Ключи не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание с последующим наездом на гаражный бокс, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.



В результате аварии 41-летний водитель от полученных травм скончался на месте.



По предварительной версии, ДТП произошло из-за неисправности тормозной системы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.





