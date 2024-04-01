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В Иркутской области водитель фуры погиб из-за неисправных тормозов

В Иркутской области водитель фуры погиб из-за неисправных тормозов
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Большегруз перевернулся и врезался в гаражный бокс

30 марта около 19 часов в Шелеховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. На автодороге Смоленщина – Веденщина - Чистые ключи фура Volvo перевернулась, а затем врезалась в гараж.

- Предварительно установлено, что водитель большегруза Вольво, двигаясь со стороны города Слюдянка, в районе посёлка Чистые Ключи не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание с последующим наездом на гаражный бокс, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

В результате аварии 41-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за неисправности тормозной системы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.


ДТП смерть

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