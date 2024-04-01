Житель Бурятии уговорил друга стать «чёрным» лесорубом ради бани

Они на пару напилили 26 сосен



Всё произошло ещё в конце ноября в Еравнинском районе. Местный житель предложил своему товарищу спилить в лесу деревья для строительства бани. Мужчины всегда помогали друг другу, потому приятель согласился пойти на откровенное преступление – разрешения на рубку зелёных насаждений у сельчан не было.



Парочка отправилась в местность Хурета – в 30 километрах от села Исинга. Там они незаконно спилили 26 сосен. Ущерб составил 450 480 рублей. Однако стройка так и не состоялась – «чёрных» лесорубов прямо на месте задержали сотрудники полиции.



Спустя два месяца еравнинцы предстали перед судом. Их признали виновными по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере по предварительному сговору»). В итоге подстрекателю дали два года и два месяца лишения свободы условно, а его другу – два года условки с испытательным сроком в полтора года. Приговор уже вступил в законную силу.