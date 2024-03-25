Парень полностью признал свою вину
Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в угоне служебного автомобиля. Решение вынес Баунтовский районный суд.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в сентябре 2023 года. 22-летний молодой человек, работающий в организации, выполнявшей буровзрывные работы на производственном участке в Баунтовском районе, угнал служебный автомобиль ГАЗ.
После он объяснил следствию, что намерения продать машину у него не было.
Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон».
Молодой человек полностью признал свою вину.
- Также в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл чистосердечное раскаяние в содеянном, положительные характеристики, молодой возраст, совершение преступления впервые, а также активное способствование расследованию преступления. Отягчающих обстоятельств не установлено, - сообщили в пресс-службе районного суда.
Приговором суда угонщика оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Житель Бурятии, угнавший служебный ГАЗ, отделался штрафом
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