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Житель Бурятии, угнавший служебный ГАЗ, отделался штрафом

Житель Бурятии, угнавший служебный ГАЗ, отделался штрафом
Происшествия, 
Парень полностью признал свою вину

Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в угоне служебного автомобиля. Решение вынес Баунтовский районный суд.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в сентябре 2023 года. 22-летний молодой человек, работающий в организации, выполнявшей буровзрывные работы на производственном участке в Баунтовском районе, угнал служебный автомобиль ГАЗ.

После он объяснил следствию, что намерения продать машину у него не было.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон».

Молодой человек полностью признал свою вину.

- Также в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл чистосердечное раскаяние в содеянном, положительные характеристики, молодой возраст, совершение преступления впервые, а также активное способствование расследованию преступления. Отягчающих обстоятельств не установлено, - сообщили в пресс-службе районного суда.

Приговором суда угонщика оштрафовали на 20 тысяч рублей.

угон

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