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В Бурятии горела трава вдоль железнодорожных путей

В Бурятии горела трава вдоль железнодорожных путей
Происшествия,  Фото:из архива
Площадь пожара составила 1000 кв. метров

19 марта пожарным поступило сообщение о возгорании травы в Тарбагатайском районе. Трава горела вдоль железнодорожных путей, что в километре от станции Саянтуй.

- На момент прибытия дежурного караула огнём была охвачена сухая трава, угрозы распространения на жилой сектор не было. Пожар был ликвидирован в течение 11 минут на площади 1000 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение людей с огнём.


пожар

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