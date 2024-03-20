В Бурятии горела трава вдоль железнодорожных путей

Происшествия, Фото: из архива

Площадь пожара составила 1000 кв. метров



19 марта пожарным поступило сообщение о возгорании травы в Тарбагатайском районе. Трава горела вдоль железнодорожных путей, что в километре от станции Саянтуй.



- На момент прибытия дежурного караула огнём была охвачена сухая трава, угрозы распространения на жилой сектор не было. Пожар был ликвидирован в течение 11 минут на площади 1000 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение людей с огнём.





