В Улан-Удэ участница массового ДТП взыскала компенсацию









Как выяснилось, у водителя, который спровоцировал ДТП, отсутствовал страховой полис ОСАГО. Чтобы компенсировать полученный ущерб, одна из пострадавших обратилась в суд. Суд счел её требования обоснованными и вынес решение взыскать с ответчика 280 тысяч рублей.



Исполнительный лист направили в службу судебных приставов для принудительного взыскания. После того, как пристав разъяснил последствия в случае уклонения от исполнения решения суда, виновник ДТП выплатил всю сумму.



