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В Улан-Удэ участница массового ДТП взыскала компенсацию

В Улан-Удэ участница массового ДТП взыскала компенсацию
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Участниками массовой аварии стали семь автомобилей

Под контролем судебных приставов улан-удэнец, спровоцировавший массовое ДТП, выплатил одной из пострадавших компенсацию материального ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.

Массовое ДТП произошло в июле 2023 года на улице Лимонова, возле ЛВРЗ. Спровоцировал крупную автоаварию 29-летний водитель автомобиля «Мерседес». Сперва он снёс электроопору, после въехал в два припаркованных рядом автомобиля. От удара один из автомобилей отбросило на другую машину, а далее по инерции припаркованные автомобили начали въезжать друг в друга.

Всего оказались повреждены семь машин, в том числе виновника аварии: «Мерседес», «Киа Спортейдж», «Хонда Стэпвагон», «Хендай Туссан», «Тойота Ист», «Тойота Калдина», «Хонда Аккорд».



Как выяснилось, у водителя, который спровоцировал ДТП, отсутствовал страховой полис ОСАГО. Чтобы компенсировать полученный ущерб, одна из пострадавших обратилась в суд. Суд счел её требования обоснованными и вынес решение взыскать с ответчика 280 тысяч рублей.

Исполнительный лист направили в службу судебных приставов для принудительного взыскания. После того, как пристав разъяснил последствия в случае уклонения от исполнения решения суда, виновник ДТП выплатил всю сумму.

ДТП

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