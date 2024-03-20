В Улан-Удэ рабочие оставили четыре дома без света

Подачу электроэнергии быстро восстановили
Подрядная организация оставила несколько домов в Улан-Удэ без света, сообщают оперативные службы города.
В 12:35 во вторник, 19 марта, при демонтаже телефонного провода подрядной организацией произошёл наброс и обрыв провода высоковольтной линии между домами по адресу ул. Иванова 2 и 4. Для проведение безопасных работ были отключены от электроэнергии потребители ул. Иванова, д. 2, 4, 6, 8.
В 13:50 неисправность устранили, всех потребители подключили. Время отключения составил 1 час 15 минут.
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Происшествия, Фото:
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