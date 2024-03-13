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Житель Иркутской области пытался заживо сжечь собутыльника

Житель Иркутской области пытался заживо сжечь собутыльника
Происшествия, 
Пострадавшего спасли приехавшие пожарные

В Иркутской области задержали 25-летнего жителя Нижнеудинска; он подозревается в покушении на убийство общеопасным способом.

По данным следствия, подозреваемый в гостях распивал со знакомым алкоголь. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, и гость стал избивать хозяина дома, отчего последний потерял сознание. Тогда молодой человек решил убить собутыльника, он поджёг вещи в доме и убежал.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС потушили охваченный огнём дом и спасли пострадавшего. 49-летний мужчина с ожогами был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. На допросе следователям 25-летний молодой человек дал признательные показания.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
покушение на убийство

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