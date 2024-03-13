Он нанёс ущерб в 119 тысяч
У жителя Заиграевского района Бурятии за незаконную рубку по решению суда изъяли бензопилу и автомобиль.
На суде установлено, что в июне 2023 года мужчина вырубил 18 сосен. Ущерб лесному фонду составил 119 тысяч рублей.
- Заиграевский районный суд назначил виновному наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов. Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осуждённого суммы причинённого ущерба. Автомобиль и бензопилу, которые использовались при совершении преступления, суд конфисковал в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии «чёрный» лесоруб остался без бензопилы и машины
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