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Забайкалец после знакомства с девушкой в интернете потерял почти миллион рублей

Забайкалец после знакомства с девушкой в интернете потерял почти миллион рублей
Происшествия, 
Мошенница обманула молодого человека, пообещав свидание

В полицию в Читинском районе Забайкальского края с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний молодой человек.

Выяснилось, что он познакомился с девушкой в одном из мессенджеров. Собеседница предложила ему отправиться на свидание в картинную галерею. А вскоре дала ссылку на интернет-сайт, чтобы кавалер купил билеты.

Молодой человек перешёл на сайт, ввёл всю необходимую информацию с банковской карты. Впоследствии выяснилось, что таким образом мошенники оформили на него кредит.

- Тогда собеседница предложила молодому человеку воспользоваться услугами ею знакомого юриста. Забайкалец согласился и перевёл 300 тысяч рублей за помощь в якобы возврате неправомерно списанных со счета денег. Когда виртуальная девушка перестала выходить на связь, молодой человек догадался, что стал жертвой мошенничества, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В общей сложности доверчивый парень потерял 953 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности мошенников.
мошенничество

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