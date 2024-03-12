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В Улан-Удэ спасатели вскрыли квартиру, чтобы помочь пенсионерке

В Улан-Удэ спасатели вскрыли квартиру, чтобы помочь пенсионерке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она не открывала дверь и не отвечала на телефонные звонки

Сегодня днём, 12 марта, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что нужно помощь пожилой жительнице Улан-Удэ. Женщина находится в запертой изнутри квартире, не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.

На место выехали спасатели и полицейские. С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты вскрыли дверь квартиры и впустили внутрь врачей и обеспокоенную дочь женщины.

Хозяйку квартиры нашли в одной из комнат на полу.

- По уточнённой информации, женщина почувствовала себя плохо, упала и не смогла подняться, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. 

Медики оказали пенсионерке необходимую помощь. 
спасатели

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