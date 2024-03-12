В Улан-Удэ спасатели вскрыли квартиру, чтобы помочь пенсионерке

Она не открывала дверь и не отвечала на телефонные звонки



Сегодня днём, 12 марта, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что нужно помощь пожилой жительнице Улан-Удэ. Женщина находится в запертой изнутри квартире, не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.



На место выехали спасатели и полицейские. С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты вскрыли дверь квартиры и впустили внутрь врачей и обеспокоенную дочь женщины.



Хозяйку квартиры нашли в одной из комнат на полу.



- По уточнённой информации, женщина почувствовала себя плохо, упала и не смогла подняться, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Медики оказали пенсионерке необходимую помощь.