Она не открывала дверь и не отвечала на телефонные звонки
Сегодня днём, 12 марта, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что нужно помощь пожилой жительнице Улан-Удэ. Женщина находится в запертой изнутри квартире, не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.
На место выехали спасатели и полицейские. С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты вскрыли дверь квартиры и впустили внутрь врачей и обеспокоенную дочь женщины.
Хозяйку квартиры нашли в одной из комнат на полу.
- По уточнённой информации, женщина почувствовала себя плохо, упала и не смогла подняться, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Медики оказали пенсионерке необходимую помощь.
В Улан-Удэ спасатели вскрыли квартиру, чтобы помочь пенсионерке
Происшествия, Фото:
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