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В Забайкалье на пожаре в сторожке погибли двое мужчин

В Забайкалье на пожаре в сторожке погибли двое мужчин
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Забайкальскому краю
Сторожка вспыхнула ночью

В городе Могоча на пожаре в сторожке погибли двое мужчин, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Трагический пожар случился в ночь на 11 марта. Во время тушения сотрудники МЧС России обнаружены тела двух мужчин – 1973 и 1977 годов рождения.

Сотрудники государственного пожарного надзора устанавливают причины возникновения пожаров.

пожар смерть Забайкальский край

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