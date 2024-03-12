В Забайкалье на пожаре в сторожке погибли двое мужчин

Сторожка вспыхнула ночью



В городе Могоча на пожаре в сторожке погибли двое мужчин, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Трагический пожар случился в ночь на 11 марта. Во время тушения сотрудники МЧС России обнаружены тела двух мужчин – 1973 и 1977 годов рождения.



Сотрудники государственного пожарного надзора устанавливают причины возникновения пожаров.





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