«Сотрудник банка» позвонил ей через мессенджер
Жительница Бичурского района Бурятии поверила мошенникам и лишилась 90 тысяч рублей. Историю рассказали в группе «Бичура-инфо. 24/7» со ссылкой на районную прокуратуру.
Женщине через мессенджер позвонил «сотрудник банка» и заявил, что якобы мошенники оформили от ей имени кредит на 600 тысяч рублей. Со слов звонившего, для аннулирования кредита нужно приобрести новый сотовый телефон с возможностью бесконтактной оплаты, снять все сбережения с банковских счетов, внести их через банкомат и при помощи нового телефона перевести деньги.
Сельчанка выполнила указания мошенников и лишилась 90 тысяч рублей.
С начала года жертвами мошенников стали 13 жителей Бичурского района. Причинённый им ущерб составил 395 тысяч рублей.
Жительница Бурятии купила смартфон, чтобы перевести деньги мошенникам
Происшествия, Фото:
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