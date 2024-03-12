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В Забайкалье экс-главу посёлка будут судить за гибель подростка в шахте

В Забайкалье экс-главу посёлка будут судить за гибель подростка в шахте
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Подросток погиб, упав в заброшенную шахту

В Забайкальском крае предстанет перед судом бывший глава посёлка Шерловая Гора. Он обвиняется в халатности, повлекшей смерть 16-летнего подростка.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в марте 2023 года. Тело подростка обнаружили в одном из стволов заброшенной угольной шахты. Мальчик погиб, упав с высоты 20 метров.

По версии следствия, глава посёлка знал об этой шахте, но не предпринял мер к ограничению туда свободного доступа людей и игнорировал обращения об этом, которые поступали в администрацию.

В ходе предварительного следствия бывший глава свою вину не признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. 
причинение смерти по неосторожности

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