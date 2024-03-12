Об этом сообщили в Госавтоинспекции
За прошедшие сутки в Бурятии дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано. Об этом сообщили в УГИБДД.
Накануне было зафиксировано 38 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.
Инспекторы ДПС за сутки выявили 314 нарушений ПДД. В том числе задержаны 17 пьяных водителей, из них два человека попались на повторной езде в состоянии опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 марта в Прибайкальском районе Бурятии в тройном ДТП погиб водитель «Филдера».
За сутки в Бурятии не произошло ДТП с пострадавшими
Происшествия, Фото:
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