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В Бурятии ОПГ вырубила лес почти на 7 млн рублей

В Бурятии ОПГ вырубила лес почти на 7 млн рублей
Происшествия,  Фото:из архива
Нелегальных лесорубов задержали сотрудники УФСБ

Еравнинский районный суд вынес приговор четырём нелегальным лесорубам. Они нанесли ущерб лесному фонду на 6,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Бурятии.

Участников ОПГ задержали сотрудники УФСБ совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД. Было возбуждено 11 уголовных дел о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Приговором суда двое фигурантов приговорены к реальному сроку: один отправится в колонию строгого режима на 4 года 6 месяцев, второй – в колонию общего режима на 5 лет. Остальные участники группы получили 3 года 10 месяцев и 3 года лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.
черные лесорубы

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