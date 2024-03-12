В Бурятии ОПГ вырубила лес почти на 7 млн рублей

Происшествия, Фото: из архива

Нелегальных лесорубов задержали сотрудники УФСБ



Еравнинский районный суд вынес приговор четырём нелегальным лесорубам. Они нанесли ущерб лесному фонду на 6,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Бурятии.



Участников ОПГ задержали сотрудники УФСБ совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД. Было возбуждено 11 уголовных дел о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.



Приговором суда двое фигурантов приговорены к реальному сроку: один отправится в колонию строгого режима на 4 года 6 месяцев, второй – в колонию общего режима на 5 лет. Остальные участники группы получили 3 года 10 месяцев и 3 года лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.

