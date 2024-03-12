В Бурятии ОПГ вырубила лес почти на 7 млн рублей

Нелегальных лесорубов задержали сотрудники УФСБ
Еравнинский районный суд вынес приговор четырём нелегальным лесорубам. Они нанесли ущерб лесному фонду на 6,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Бурятии.
Участников ОПГ задержали сотрудники УФСБ совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД. Было возбуждено 11 уголовных дел о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
Приговором суда двое фигурантов приговорены к реальному сроку: один отправится в колонию строгого режима на 4 года 6 месяцев, второй – в колонию общего режима на 5 лет. Остальные участники группы получили 3 года 10 месяцев и 3 года лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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