В Бурятии мать двоих детей обобрала наивного пенсионера

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Пожилой сельчанин обращался к ней за помощью в пользовании гаджета



Житель тарбагатайского села Барыкино купил себе мобильный телефон, однако в силу преклонного возраста разобраться во всех технических тонкостях гаджета не смог. За помощью пенсионер обратился к соседке. По его просьбе она установила нателефон банковское приложение. Однако при этом девушка запомнила пароль для входа в приложение, который придумал её сосед.



В последующем мужчина неоднократно обращался к девушке с просьбой оплатить онлайн коммунальные услуги, мобильную связь, перевести деньги.



Наивный сельчанин даже не подозревал, что каждый раз соседка, помимо платежей по его просьбе, тайком переводила себе на банковскую карту часть денег. О произошедшем мужчина узнал только в банке, когда заказал выписку по счету.



Всего девушка украла у пожилого мужчины более 20 тысяч рублей.



На суде подсудимая свою вину признала и обязалась полностью возместить причинённый ущерб.



-С учётом обстоятельств, характеризующих подсудимую, наличия у неё двоих малолетних детей, суд назначил ей условное наказание. Также полностью был удовлетворён гражданский иск потерпевшего о возмещении причинённого вреда, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.



Приговор в законную силу пока не вступил.

