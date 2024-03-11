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Житель Улан-Удэ украл с прилавка музыкальную колонку

Житель Улан-Удэ украл с прилавка музыкальную колонку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Украденное вор продал

Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже музыкальной колонии.

Ранее с заявлением в полицию обратился администратор магазина цифровой и бытовой техники.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый улан-удэнец. Он продал украденное вблизи одного из рынков города, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

кража

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