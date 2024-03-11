Украденное вор продал
Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже музыкальной колонии.
Ранее с заявлением в полицию обратился администратор магазина цифровой и бытовой техники.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый улан-удэнец. Он продал украденное вблизи одного из рынков города, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Житель Улан-Удэ украл с прилавка музыкальную колонку
Происшествия, Фото:
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