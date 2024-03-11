Житель Улан-Удэ украл с прилавка музыкальную колонку

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Украденное вор продал



Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже музыкальной колонии.



Ранее с заявлением в полицию обратился администратор магазина цифровой и бытовой техники.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый улан-удэнец. Он продал украденное вблизи одного из рынков города, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.



