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В Забайкалье фирма нанесла ущерб экологии в 10 млн рублей

В Забайкалье фирма нанесла ущерб экологии в 10 млн рублей
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Строители «убили» огромный участок плодородного слоя земли

Экологическое преступление с крупным ущербом выявили в Краснокаменском районе Забайкальского края.

Ранее в полицию с заявлением обратилась врио главы района. Она сообщила о незаконных работах на землях сельхозназначения.

Полицейские установили, что накануне земельный участок сдали в аренду на длительный срок коммерческой организации для ведения сельского хозяйства. В нарушение договора директор компании наняла строителей для производства и монтажа бетонного фундамента на земельном участке.

- В результате, по оценке специалистов регионального Россельхознадзора был снят плодородный слой земли, разрушена естественная экологическая система и способность почвы к самовосстановлению. Нанесённый ущерб оценён на сумму более 10 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В результате уничтожен плодородный слой земли на площади в тысячу квадратных метров.

В отношении 31-летней руководительницы компании возбуждено уголовное дело. Сейчас строительные работы на участке остановлены.

экология

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