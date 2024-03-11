В Забайкалье фирма нанесла ущерб экологии в 10 млн рублей

Экологическое преступление с крупным ущербом выявили в Краснокаменском районе Забайкальского края.Ранее в полицию с заявлением обратилась врио главы района. Она сообщила о незаконных работах на землях сельхозназначения.Полицейские установили, что накануне земельный участок сдали в аренду на длительный срок коммерческой организации для ведения сельского хозяйства. В нарушение договора директор компании наняла строителей для производства и монтажа бетонного фундамента на земельном участке.- В результате, по оценке специалистов регионального Россельхознадзора был снят плодородный слой земли, разрушена естественная экологическая система и способность почвы к самовосстановлению. Нанесённый ущерб оценён на сумму более 10 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.В результате уничтожен плодородный слой земли на площади в тысячу квадратных метров.В отношении 31-летней руководительницы компании возбуждено уголовное дело. Сейчас строительные работы на участке остановлены.