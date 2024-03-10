Жителя Бурятии, убившего человека, закрыли в СИЗО





Заиграевский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу местного жителя, против которого возбудили два уголовных дела – по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 30 – пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство»).



По версии следователей, сельчанин напал на человека и как минимум семь раз ударил его ножом. Вскоре раненый скончался.



Кроме того, от лезвия пострадал ещё один мужчина – удар пришёлся в область жизненно важных органов. Вред его здоровью оценили как тяжкий.



На заседании выяснилось, что преступник состоит на учёте в республиканском наркодиспансере. По месту жительства он характеризуется отрицательно. Служители Фемиlы пришли к выводу, что при избрании меры пресечения, не связанной c изоляцией от общества, заиграевец может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на потерпевшего и свидетелей либо как-то иначе «воспрепятствовать установлению истины по делу». В итоге его отправили в СИЗО. Постановление пока не вступило в законную силу.