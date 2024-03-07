Перед этим женщина лишилась 1,7 млн рублей
Телефонные мошенники обманули пенсионерку из Иркутска на 1,7 млн рублей, а также попытались отобрать её квартиру. От потери имущества женщину спасли полицейские.
Установлено, что неизвестные несколько раз звонили женщине, представляясь сотрудниками государственных органов. Они сообщили, что на её имя оформляются кредиты, а для того, чтобы подозрительные операции прекратились, нужно взять заём в банке и перевести деньги на безопасный счёт. Так женщина потеряла 1,7 млн рублей.
На этом преступники не остановились. Они стали убеждать иркутянку, что её квартира дистанционно продана. «Для того чтобы окончательно не потерять квартиру, её надо срочно продать самой по цене значительно ниже рыночной, а вырученные со сделки деньги также положить на тот же безопасный счёт», - заявляли звонившие.
О происходящем стало известно полицейским, и они начали проверку.
- Под видом покупателей оперативники встретились с иркутянкой и узнали, что именно послужило причиной поспешной продажи недвижимости. Они объяснили ей, что она действовала по указанию мошенников. Женщина не смогла сдержать эмоций и искренне поблагодарила сотрудников, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Полицейские помогли иркутянке спасти квартиру от мошенников
Происшествия, Фото:
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