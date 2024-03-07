В Бурятии два человека попали в больницу после ДТП

Водитель автомобиля влетел в препятствие
ДТП произошло в джидинском селе Петропавловка в четверг, 7 марта. Водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на преграду, сообщает «Джида-инфо 24/7».
В аварии пострадали два человека, в том числе – ребёнок. Они получили травмы. Обоих доставили в медучреждение.
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Происшествия, Фото:
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