К пожару привело короткое замыкание
Возгорание произошло вечером 6 марта в баунтовском селе Багдарин. На улице Волгина вспыхнул гараж, сообщает «Баунт-инфо.24/7».
Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. На место выезжали сотрудники ПЧ № 14. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание.
В Бурятии вспыхнул гараж
Происшествия, Фото:
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