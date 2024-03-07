Он получил 300 тысяч рублей, но вскоре схему раскрыли
21-летний житель города Черемхово предстанет перед судом по делу о мошенничестве с «Пушкинскими картами». Он заработал более 300 тысяч рублей на продаже билетов на несуществующие концерты.
- Обвиняемый в популярном мессенджере получил руководство от неизвестного о способе преступного вывода денежных средств с «Пушкинских карт». Следуя алгоритму подельника, мужчина под видом предпринимательской деятельности зарегистрировался на интернет-платформе в качестве организатора культурных мероприятий. Затем злоумышленник посредством мессенджеров предлагал владельцам карт с государственной поддержкой за вознаграждение приобретать билеты на указанные концерты «без цели их посещения», а полученный процент от вырученных средств оставлял себе. При этом не имея реальной возможности и намерений осуществлять данный вид досуга, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу. Подсудимому инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
Полицейские напоминают о том, что «Пушкинская карта» входит в число социальных, средства с неё могут быть потрачены только на покупку билетов в культурно-просветительские учреждения. Вывод денежных средств с карты считается нарушением и влечёт уголовную ответственность.
Жителя Иркутской области провернул аферу с «Пушкинскими картами»
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