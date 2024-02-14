В Бурятии мошенники прикидываются главным санитарным врачом

Они вымогают у компаний деньги, маскируясь под Сергея Ханхареева
В республиканском управлении Роспотребнадзора предупредили о злоумышленниках, которые названивают в различные организации и учреждения и представляются руководителем ведомства Сергеем Ханхареевым, а после под различными предлогами просят перевести им деньги.
В Роспотребнадзоре отметили, что никакими сборами там не занимаются – на самом деле это орудуют аферисты. К тому же злоумышленники создали фейковый аккаунт руководителя управления в популярном мессенджере Telegram для использования в мошеннических схемах.
Предпринимателей и компании просят не реагировать на подозрительные сообщения и звонки. При возникновении подобных ситуаций просят обращаться напрямую в ведомство по телефону 8 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
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Происшествия, Фото:
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