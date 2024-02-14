На Байкале мужчина украл с корабля приставку, сварочный аппарат и зарядку

Корабль был пришвартован на стоянке в Ольхонском районе



В полицию Ольхонского района Иркутской области поступило заявление о краже от 27-летнего жителя посёлка Листвянка. С его корабля украли игровую приставку, сварочный аппарат и зарядку. Причинённый ущерб владелец оценил в 63 тысячи рублей.



Корабль на момент кражи находился на стоянке в Ольхонском районе.



Транспортные полицейские раскрыли кражу, задержав по подозрению в ней жителя Ангарска. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что украл вещи во время ремонтных работ на корабле.



- Игровую приставку он сдал в комиссионный магазин в Ангарске за 7 тысяч рублей. Сварочный аппарат и зарядное устройство к нему оставил себе. Оборудование в настоящее время изъято полицейскими и будет возвращено владельцу. Правоохранители принимают меры для изъятия приставки, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



