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В прибрежном селе Бурятии более 200 человек разом лишились тепла

В прибрежном селе Бурятии более 200 человек разом лишились тепла
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Под отключение попали 43 жилых дома

Утром 14 февраля в прибайкальском селе Турунтаево произошла крупная коммунальная авария. Там из-за свища на магистральном трубопроводе котельной пропало теплоснабжение, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

Без блага цивилизации разом остались 43 дома, в которых проживает 232 человека. В населённом пункте приступили к сливу теплоносителя для проведения сварочных работ. К ним привлекли четырёх сотрудники МУП «Турунтаево» и одну единицу техники.

Отопление пообещали вернуть к 16:00.
коммунальная авария отопление

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