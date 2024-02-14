Под отключение попали 43 жилых дома
Утром 14 февраля в прибайкальском селе Турунтаево произошла крупная коммунальная авария. Там из-за свища на магистральном трубопроводе котельной пропало теплоснабжение, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».
Без блага цивилизации разом остались 43 дома, в которых проживает 232 человека. В населённом пункте приступили к сливу теплоносителя для проведения сварочных работ. К ним привлекли четырёх сотрудники МУП «Турунтаево» и одну единицу техники.
Отопление пообещали вернуть к 16:00.
В прибрежном селе Бурятии более 200 человек разом лишились тепла
Происшествия, Фото:
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