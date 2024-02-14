Мужчину задержали, когда он пришёл с золотом в аэропорт
На Чукотке за кражу 5 кг золота осудили вахтовика из Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В 2019-2020 года мужчина работал на Чукотке на месторождении россыпного золота. Там он похищал и складывал в тайник драгоценный металл. Общая масса похищенного превысила 5 кг.
В 2023 году мужчина решил вывезти золото на самолёте. Но во время предполётного досмотра в аэропорту Анадыря его задержали сотрудники транспортной полиции.
Стоимость похищенного природного россыпного золота превысила 23 млн рублей.
Мужчина признан виновным в хищении чужого имущества, а также незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.
Золото возвращено законному владельцу.
Жителя Иркутской области осудили за кражу золота на 23 млн
Происшествия, Фото:
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