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В Бурятии работник ритуального агентства угнал и разбил служебную машину

В Бурятии работник ритуального агентства угнал и разбил служебную машину
Происшествия, 
Он пообещал возместить ущерб, но на следующий день скрылся

7 февраля в полицию в Иволгинском районе Бурятии обратился 40-летний местный житель с заявлением об угоне служебного автомобиля. Машина стояла на территории кладбища в полутора километрах от села Нижняя Иволга.

Мужчина вместе с супругой руководит бюро ритуальных услуг. Полицейским он сообщил, что в угоне подозревает одного из своих работников.

- После выполнения отданных руководителей поручений, что, как оказалось, сопровождалось распитием алкоголя, работник, не дожидаясь коллег, без разрешения сел за руль. Через несколько метров автомобиль под его управлением наехал на камень, что повлекло поломку бампера и радиатора. Иномарка заглохла, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Провинившийся сотрудник обещал возместить ущерб начальнику, однако на следующий день скрылся. Он съехал с жилища по месту работу и перестал выходить на связь.

Полицейские вскоре задержали подозреваемого в Улан-Удэ.

Известно, что ранее 39-летний мужчина был судим за имущественные преступления, а также против жизни и здоровья. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». 
угон

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