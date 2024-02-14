Криминальную версию случившегося не рассматривают
В Забайкальском крае следователи начали доследственную проверку по факту гибели двух женщин на пожаре в селе Калга.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл утром 10 февраля. В результате возгорания в частном доме погибли две женщины 70 и 48 лет. Погибшими оказались мать и дочь. Ещё один житель дом получил отравление угарным газом и был госпитализирован; его жизни ничего не угрожает.
Следователи вместе с сотрудниками МЧС осмотрели место происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания. Также проводится судебно-медицинская экспертиза.
Опрошены жители села, следователи собирают характеризующий семью материал.
- В настоящий момент следователи не рассматривают криминальную версию случившегося. По предварительным данным, возгорание в доме произошло из-за короткого замывания электрической проводки. Окончательное решение следователи на основе тщательного анализа всех собранных данных, а также результатов судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье следователи начали проверку после гибели двух женщин на пожаре
Происшествия, Фото:
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