14 февраля

13 февраля

Популярное

В Забайкалье следователи начали проверку после гибели двух женщин на пожаре

В Забайкалье следователи начали проверку после гибели двух женщин на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Криминальную версию случившегося не рассматривают

В Забайкальском крае следователи начали доследственную проверку по факту гибели двух женщин на пожаре в селе Калга.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл утром 10 февраля. В результате возгорания в частном доме погибли две женщины 70 и 48 лет. Погибшими оказались мать и дочь. Ещё один житель дом получил отравление угарным газом и был госпитализирован; его жизни ничего не угрожает.

Следователи вместе с сотрудниками МЧС осмотрели место происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания. Также проводится судебно-медицинская экспертиза.

Опрошены жители села, следователи собирают характеризующий семью материал.

- В настоящий момент следователи не рассматривают криминальную версию случившегося. По предварительным данным, возгорание в доме произошло из-за короткого замывания электрической проводки. Окончательное решение следователи на основе тщательного анализа всех собранных данных, а также результатов судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. 
пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ с лестничной площадки украли металлическую дверь
В Улан-Удэ с лестничной площадки украли металлическую дверь
Происшествия, 14.02.2024
Воры сняли и унесли дверь весом более 50 кг
В Бурятии фейковый министр спорта разводит людей на деньги
В Бурятии фейковый министр спорта разводит людей на деньги
Происшествия, 14.02.2024
В Telegram опять появился клон Ивана Козырева
В Бурятии насмерть сбили лошадь
В Бурятии насмерть сбили лошадь
Происшествия, 14.02.2024
Жители просят вразумить безответственных владельцев животных 
Участник «Ледового шторма» упал с велосипеда на Байкале
Участник «Ледового шторма» упал с велосипеда на Байкале
Происшествия, 14.02.2024
Мужчине потребовалась помощь спасателей и врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего жителя Улан-Удэ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего жителя Улан-Удэ
Происшествия, 13.02.2024
Его тело нашли в Санкт-Петербургской городской Мариинской больнице
Улан-удэнец продал чужие холодильник и стиралку и заработал срок
Улан-удэнец продал чужие холодильник и стиралку и заработал срок
Происшествия, 13.02.2024
Он три с лишним года проведёт в колонии строгого режима
Читинец стащил у бывшей возлюбленной золото на 170 тысяч
Читинец стащил у бывшей возлюбленной золото на 170 тысяч
Происшествия, 13.02.2024
Всё украденное он сбыл в ломбарде по совсем низкой цене
В Бурятии пристрастившегося к наркотикам мужчину лишили прав
В Бурятии пристрастившегося к наркотикам мужчину лишили прав
Происшествия, 13.02.2024
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя
Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя
Происшествия, 13.02.2024
Автомобиль остановили на Верхней Берёзовке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^