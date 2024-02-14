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В Улан-Удэ с лестничной площадки украли металлическую дверь

В Улан-Удэ с лестничной площадки украли металлическую дверь
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Воры сняли и унесли дверь весом более 50 кг

В Улан-Удэ двое мужчин украли металлическую дверь с лестничной площадки.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, около семи часов утра в полицию обратилась жительница многоквартирного дома коридорного типа на улице Комсомольская. Женщина заявила о краже металлической двери в коридоре.

Выйдя из комнаты, улан-удэнка обратила внимание на двух подозрительных мужчин. Через несколько минут она услышала грохот и вышла в коридор. Почувствовав сквозняк, пошла закрывать дверь, ведущую на лестницу, и обнаружила, что её уже нет на месте.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они опросили жительницу дома и приступили к поиску подозреваемых

Вскоре росгвардейцы обнаружили украденную дверь возле закрытого пункта приёма вторсырья на улице Октябрьская. А спустя некоторое время к ней подошли двое мужчин, которых в итоге и задержали.

- Задержанные граждане 45 и 33 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за имущественные преступления, были доставлены в полицию. Злоумышленники сознались, что похищенную самодельную металлическую дверь весом более 50 килограммов успели только донести до пункта приёма вторичного сырья, который ещё не открылся в столь ранний час, - сообщили в Росгвардии.

По факту кражи возбудили уголовное дело. 

кража Росгвардия

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