В Улан-Удэ с лестничной площадки украли металлическую дверь





В Улан-Удэ двое мужчин украли металлическую дверь с лестничной площадки.Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, около семи часов утра в полицию обратилась жительница многоквартирного дома коридорного типа на улице Комсомольская. Женщина заявила о краже металлической двери в коридоре.Выйдя из комнаты, улан-удэнка обратила внимание на двух подозрительных мужчин. Через несколько минут она услышала грохот и вышла в коридор. Почувствовав сквозняк, пошла закрывать дверь, ведущую на лестницу, и обнаружила, что её уже нет на месте.На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они опросили жительницу дома и приступили к поиску подозреваемыхВскоре росгвардейцы обнаружили украденную дверь возле закрытого пункта приёма вторсырья на улице Октябрьская. А спустя некоторое время к ней подошли двое мужчин, которых в итоге и задержали.- Задержанные граждане 45 и 33 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за имущественные преступления, были доставлены в полицию. Злоумышленники сознались, что похищенную самодельную металлическую дверь весом более 50 килограммов успели только донести до пункта приёма вторичного сырья, который ещё не открылся в столь ранний час, - сообщили в Росгвардии.По факту кражи возбудили уголовное дело.