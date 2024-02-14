В Бурятии гражданку Монголии осудили за контрабанду 50 тысяч долларов

Купюры она спрятала в том числе на талии



Кяхтинский районный суд вынес приговор гражданке Монголии за контрабанду валюты. Она пыталась тайком провезти через границу более 50 тысяч долларов (4,5 млн рублей по официальному курсу Центробанка на сегодняшний день). Женщину задержали таможенники.



«Женщина, имея при себе 60 тысяч долларов США и зная о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств свыше 10 тысяч долларов, при пересечении таможенной границы решила не заявлять о наличии у неё денег в большем размере. Она попыталась скрыть от таможенного контроля более 50 тысяч долларов. Купюры разложила во внутренний карман одежды, женскую сумку и самодельный пояс, обернув его вокруг талии. Доллары были обнаружены и изъяты при досмотре», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



На иностранку возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере» (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ). Суд приговорил виновную к штрафу в размере 253 тысяч рублей. Валюту конфисковали в доход государства.



Справка:



Обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов США при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС.

