В Бурятии «пропавшие», которых искали всю ночь, сами вернулись домой

Поиски шли на льду Байкала



Ночью 10 февраля в Северо-Байкальском районе Бурятии развернулась спасательная операции. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда выехали на поиск людей, приславших сигнал о помощи.



Люди сообщили, что ехали на автомобиле по льду Байкала и застряли в торосах между местностью Хакусы и метеостанцией Томпа.



Поиски «пропавших» шли всю ночь и продолжились на следующее утро. А уже днём выяснилось, что помощь уже не требуется – люди вышли на связь и уведомили, что сейчас находятся дома.



