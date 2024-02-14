Поиски шли на льду Байкала
Ночью 10 февраля в Северо-Байкальском районе Бурятии развернулась спасательная операции. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда выехали на поиск людей, приславших сигнал о помощи.
Люди сообщили, что ехали на автомобиле по льду Байкала и застряли в торосах между местностью Хакусы и метеостанцией Томпа.
Поиски «пропавших» шли всю ночь и продолжились на следующее утро. А уже днём выяснилось, что помощь уже не требуется – люди вышли на связь и уведомили, что сейчас находятся дома.
В Бурятии «пропавшие», которых искали всю ночь, сами вернулись домой
Происшествия, Фото:
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