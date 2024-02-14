В Бурятии насмерть сбили лошадь













В селе Гурулёво Прибайкальского района Бурятии обострилась проблема с безнадзорными лошадьми. Сельчане жалуются, что е животные ломают заборы, воруют чужое сено, а также выбегают на автомобильные дороги.Так, недавно произошло ДТП, когда насмерть оказалась сбита лошадь.- В Гурулёво лошади ходят безнадзорно. Постоянно стоят на трассе. Как результат, вчера опять ДТП. Обращались к хозяевам и пастуху. Результат нулевой. Написали обращение в администрацию. Людмила Петровна пыталась разговаривать с пастухами, но диалог не получается, - жалуется житель в группе «Прибайкалье-инфо».Глава Нестеровского сельского поселения Людмила Тугаринова прокомментировала инцидент следующим образом:- По поступившему заявлению собран пакет документов для рассмотрения на административной комиссии.