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В Бурятии насмерть сбили лошадь

В Бурятии насмерть сбили лошадь
Происшествия,  Фото:«Прибайкалье-инфо»
Жители просят вразумить безответственных владельцев животных

В селе Гурулёво Прибайкальского района Бурятии обострилась проблема с безнадзорными лошадьми. Сельчане жалуются, что е животные ломают заборы, воруют чужое сено, а также выбегают на автомобильные дороги.

Так, недавно произошло ДТП, когда насмерть оказалась сбита лошадь.

 
- В Гурулёво лошади ходят безнадзорно. Постоянно стоят на трассе. Как результат, вчера опять ДТП. Обращались к хозяевам и пастуху. Результат нулевой. Написали обращение в администрацию. Людмила Петровна пыталась разговаривать с пастухами, но диалог не получается, - жалуется житель в группе «Прибайкалье-инфо».

Глава Нестеровского сельского поселения Людмила Тугаринова прокомментировала инцидент следующим образом:

- По поступившему заявлению собран пакет документов для рассмотрения на административной комиссии. 


ДТП животные

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