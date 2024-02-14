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На севере Бурятии жилые дома остались без холодной воды

На севере Бурятии жилые дома остались без холодной воды
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Там произошла коммунальная авария

Днём 13 февраля в Северобайкальске произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды изначально остались 11 домов: семь – на улице Советская и четыре – на Громова. Для местных жителей организовали подвоз.

Позже стало известно, что вода исчезла в центральном тепловом пункте (ЦТП) № 11. А потому отключили и теплоснабжение на нескольких улицах – Морская, Советская (частично), Ольхонская, 39 и в переулках Родниковый и Майский.

Причиной аварии стал выход воды из-под земли. Уже ближе к 22:00 холодное водоснабжение в городе восстановили полностью. 
коммунальная авария холодное водоснабжение Северобайкальск

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