На севере Бурятии жилые дома остались без холодной воды

Там произошла коммунальная авария



Днём 13 февраля в Северобайкальске произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды изначально остались 11 домов: семь – на улице Советская и четыре – на Громова. Для местных жителей организовали подвоз.



Позже стало известно, что вода исчезла в центральном тепловом пункте (ЦТП) № 11. А потому отключили и теплоснабжение на нескольких улицах – Морская, Советская (частично), Ольхонская, 39 и в переулках Родниковый и Майский.



Причиной аварии стал выход воды из-под земли. Уже ближе к 22:00 холодное водоснабжение в городе восстановили полностью.

