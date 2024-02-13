Житель Бурятии пытался убить мать из-за выпитой бутылки

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина отправился за решётку



41-летний житель Селенгинского района Бурятии, пытавшийся убить свою мать, получил 6 лет колонии.



Мужчина жил вместе с пожилой матерью в улусе Дэбэн Селенгинского района. 21 июля 2023 года он работал во дворе по хозяйству. Когда вернулся домой, увидел пустую бутылку из-под спиртного.



- Решив, что содержимое употребила мать, мужчина разозлился, схватил нож и нанёс ей два удара клинком в живот. В этот момент в дом зашёл сосед, который вызвал врачей и полицию. В результате своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Суд признал сельчанина виновным в покушении на убийство и назначил 6 лет в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.



