Мужчина отправился за решётку
41-летний житель Селенгинского района Бурятии, пытавшийся убить свою мать, получил 6 лет колонии.
Мужчина жил вместе с пожилой матерью в улусе Дэбэн Селенгинского района. 21 июля 2023 года он работал во дворе по хозяйству. Когда вернулся домой, увидел пустую бутылку из-под спиртного.
- Решив, что содержимое употребила мать, мужчина разозлился, схватил нож и нанёс ей два удара клинком в живот. В этот момент в дом зашёл сосед, который вызвал врачей и полицию. В результате своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Суд признал сельчанина виновным в покушении на убийство и назначил 6 лет в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Житель Бурятии пытался убить мать из-за выпитой бутылки
Происшествия, Фото:
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