Находящийся в федеральном розыске забайкалец прятался в Бурятии

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Его задержали бдительные росгвардейцы



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил во время патрулирования двух пьяных мужчины.



Росгвардейцы решили остановить их и проверить документы. Выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотических средств.



- 40-летний житель города Борзя Забайкальского края, ранее неоднократно судимый, скрылся от суда и приехал в Бурятию на заработки. Однако после неудачной попытки устроиться вахтовым методом мужчина пытался уехать на родину, ночуя на железнодорожном вокзале, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанного доставили в полицию для дальнейшей передачи инициатору розыска.



