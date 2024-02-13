Его задержали бдительные росгвардейцы
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил во время патрулирования двух пьяных мужчины.
Росгвардейцы решили остановить их и проверить документы. Выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотических средств.
- 40-летний житель города Борзя Забайкальского края, ранее неоднократно судимый, скрылся от суда и приехал в Бурятию на заработки. Однако после неудачной попытки устроиться вахтовым методом мужчина пытался уехать на родину, ночуя на железнодорожном вокзале, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанного доставили в полицию для дальнейшей передачи инициатору розыска.
Находящийся в федеральном розыске забайкалец прятался в Бурятии
Происшествия, Фото:
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