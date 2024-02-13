На севере Бурятии автомобиль едва не утонул в Байкале

В этот момент в нём было два человека
Этот инцидент произошёл возле Северобайкальска, в 20 километрах к югу от мыса Котельниковский. Под лёд на Байкал частично провалился легковой автомобиль Mitsubishi, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».
В машине находились два человека. Они не пострадали.
Подобные инциденты были
на днях в соседней Иркутской области, вблизи посёлка Большое Голоустное. Внедорожники там тоже частично ушли под лёд, а водитель бросили их и ушли.
В этот момент в нём было два человека
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