На севере Бурятии автомобиль едва не утонул в Байкале

Этот инцидент произошёл возле Северобайкальска, в 20 километрах к югу от мыса Котельниковский. Под лёд на Байкал частично провалился легковой автомобиль Mitsubishi, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».В машине находились два человека. Они не пострадали.

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