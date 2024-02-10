Ещё одного мужчину госпитализировали
Ранним утром 10 февраля в селе Калга в Забайкальском крае на пожаре погибли две женщины.
На улице Школьная горел жилой двухквартирный дом.
- В ходе тушения пожара начальник караула пожарно-спасательной части обнаружил тело женщины 1953 года рождения без признаков жизни. Позже во время разбора и проливки конструкций было обнаружено тело ещё одной женщины 1975 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Ещё один житель дома получил отравление угарным газом. Мужчину передали прибывшим на место медикам для дальнейшей госпитализации, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Огонь повредил жилой дом на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Две женщины погибли на пожаре в Забайкалье
Происшествия, Фото:
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